Sun Express Uçan Koltukla en uygun fiyata uçun

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in, yeni uluslararası pazarlama kampanyası Uçan Koltuk herkesi hayallerini yaşamaya davet ediyor. Avrupa ve Türkiye’deki değişik mecralarda kampanya başlatan SunExpress, güzel bir tatil geçirme hayali kuran herkesin hayalini en uygun fiyatlardan yaşamasını sağlayacak.

“Güneşe doğru, hem aktarmasız hem daha makul fiyatlara uç” sloganıyla, Uçan Koltuk’u herkesin evine taşıyan SunExpress, aile ve arkadaş ziyaretinin yanı sıra, uçuş ağı içinde bulunan hem Türkiye hem de Kanarya Adaları veya Kızıl Deniz’de bulunan muhteşem tatil noktalarına en uygun fiyata uçma fırsatı sunuyor. Uçan Koltuk’la selfi çek, uçak bileti kazan: Kampanyanın ana teması olan Uçan Koltuk, hem Almanya’da hem Türkiye’de birçok şehirdeki açıkhava reklam panolarında ya da gazete ve dergilerde yer alan Uçan Koltuk ile en güzel selfiyi çeken kazanacak. Kampanya çerçevesinde Uçan Koltuk’u gördükleri yerde en güzel selfiyi çeken kişiler, yapılan çekiliş sonucunda, SunExpress’in uçuş ağında bulunan tatil yörelerine bedava uçak bileti kazanacaklar. Yarışmaya katılmak isteyenler, SunExpress’in bütün sosyal medya kanallarından bilgi edinebilirler.

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, kampanya SunExpress markasını özetlediğini belirterek, “Biz insanları istedikleri destinasyonlara taşıyoruz. Uçağa bindikleri anda günlük yaşamın getirdiği bütün ağırlıkları bir kenara itecekler. Amacımız yolcularımıza en makul fiyatı sunmanın yanı sıra onlara daha konforlu ve güvenli bir seyahat sunmak. Tam da bu sunduğumuz avantajlardan ve konforlu seyahatten dolayı SunExpress birçok insanın öncelikli tercihi, özellikle güneşli tatil beldeleri söz konusu olduğunda”