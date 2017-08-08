Ana Sayfa | EĞİTİM Sınav Sonuçları 08/08/2017 13:02

LYS tercih sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu

LYS tercih sonuçları

Yüz binlerce üniversite adayının merakla beklediği LYS tercih sonuçları ÖSYM'nin duyurusuna göre bugün açıklanacak

Sonuçların açıklanmaması nedeniyle adayların tepkisiyle karşılaşan ÖSYM, LYS tercih sonuçlarının 8 Ağustos (bugün) açıklanacağını duyurmuştu. Şimdi gözler ÖSYM'nin resmi açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sonuçlarını sorgulayabilecek. Edinilen bilgilere göre ÖSYM, LYS tercih sonuçlarını bugün saat 17:00'den sonra açıklayacak.

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