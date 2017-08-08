LYS tercih sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu

Yüz binlerce üniversite adayının merakla beklediği LYS tercih sonuçları ÖSYM'nin duyurusuna göre bugün açıklanacak
Sonuçların açıklanmaması nedeniyle adayların tepkisiyle karşılaşan ÖSYM, LYS tercih sonuçlarının 8 Ağustos (bugün) açıklanacağını duyurmuştu. Şimdi gözler ÖSYM'nin resmi açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sonuçlarını sorgulayabilecek. Edinilen bilgilere göre ÖSYM, LYS tercih sonuçlarını bugün saat 17:00'den sonra açıklayacak.
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