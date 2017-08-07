TEOG yerleştirme sonucu öğrenmek için tıkla

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM açıklanan sonuçlara dair bir açıklama da yayınladı. Açıklamada, "Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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