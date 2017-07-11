Ana Sayfa | EĞİTİM Sınav Sonuçları 11/07/2017 12:52

2017 LYS sonuçları açıklandı mı, LYS sonucu tıkla öğren

LYS sonucu öğren

Yüz binlerce öğrenci sınav sonucunu merakla bekliyor. Üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan LYS sonuçları açıklandı mı? LYS sonuçlarına dair bilgiler haberimizde

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin LYS sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. Sınavın üzerinden tam 1 ay geçti ancak sonuçlar hala açıklanmadı.

ÖSYM geçmişte sonuç takvimini yayınlamazken, bu sene ilk defa sınav sonuçları için sonuç tarihlerini kendi sitesinde açıkladı. Pazartesi gününden itibaren bir ilke imza atan kurum, sınav saatini paylaştı, sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih ve saat: 11 Temmuz 2017, saat 23:59. 

LYS SONUCU TIKLA ÖĞREN

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ALES sonuçları

ALES sonuçları açıklandı öğrenmek için tıkla

Adayların merakla beklediği ALES sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı

teog

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1 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği TEOG sınav sonuçları bugün itibariyle açıklandı

TEOG sonucu

TEOG sonucu açıklandı mı TEOG sonucu tıkla öğren

26-24 Nisan tarihleri arasında 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan TEOG sınav sonuçları bugün saat 10.00'da açıklanacak