2017 LYS sonuçları açıklandı mı, LYS sonucu tıkla öğren

Yüz binlerce öğrenci sınav sonucunu merakla bekliyor. Üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan LYS sonuçları açıklandı mı? LYS sonuçlarına dair bilgiler haberimizde

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin LYS sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. Sınavın üzerinden tam 1 ay geçti ancak sonuçlar hala açıklanmadı.

ÖSYM geçmişte sonuç takvimini yayınlamazken, bu sene ilk defa sınav sonuçları için sonuç tarihlerini kendi sitesinde açıkladı. Pazartesi gününden itibaren bir ilke imza atan kurum, sınav saatini paylaştı, sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih ve saat: 11 Temmuz 2017, saat 23:59.

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