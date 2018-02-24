24/02/2018 07:49


MEB duyurdu 500 engelli öğretmen alımı yapılacak

engelli öğretmen alımı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacak

Buna göre 2016 ve bu yıl 22 Nisan'da yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen alımı yapılacağı duyuruldu.

Adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle birlikte il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016'da veya 2018'deki EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istenecek.

Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak.

Ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek, ancak ataması yapılanlar göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecek. İl ve alan bazlı kontenjanların ilanı 14 Haziran'da, başvuruların alınması ve onaylanması 18-22 Haziran'da, atamaların yapılması ise 27 Haziran'da olacak.

 

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