20/02/2018 07:56


20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman atanacak ve başvuru şartları neler

sözleşmeli öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeleri öğretmen atamalarıyla ilgili yayınladığı son duyuruda bilgi verdi

Buna göre ön başvurular 2 Mart, sözlü sınavlar ise 16 Mart tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru yapacak olan adaylar başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr web adreslerinden yapacaklar. 

BAŞVURU ŞARTLARI

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.), mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121 – KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.”


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