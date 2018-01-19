Milyonlarca öğrenci için tatil başlıyor

Bugün itibariyle 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Öğrenciler 2 hafta boyunca tatil yapacak

Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci bugün karne alıyor. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenme fırsatı bulacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.