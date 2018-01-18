18/01/2018 10:24


Milyonlarca öğrenci için tatil zili çalacak

ara tatil

19 Ocak 2018 tarihi itibariyle 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor

Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci yarın karne alacak.Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenme fırsatı bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de yarıyıl tatilinde yorgunluklarını atma imkanı bulacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

 

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