Milli Eğitim Bakanından öğretmen adaylarına müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'ya yaptığı ziyarette 20 bin öğretmen alımı gerçekleştireceklerini açıkladı

Bu yıl, belirlenen pilot okullarda yaklaşık 130 bin öğrenciye haftada 15 saat yabancı dil eğitimi verildiğine dikkati çeken Yılmaz, ilerleyen yıllarda bunu yaygınlaştıracaklarını aktardı.

Özel yetenekli çocuklara Bilim Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim verildiğine değinen Yılmaz, "Bunlar için özel bir okul uygulaması yoktu. Bu yıl ilk defa BİLSEM sınavları esas alınarak 30 orta okuldan ve 30 liseden 60 öğrenciyi bir araya getirerek İstanbul'da bir araştırma okulu kurduk. Önümüzdeki yıldan itibaren bu okulları Ankara'da, İzmir'de ve ihtiyacı olan diğer illerde yaygınlaştıracağız. Her kimin eğitim bakımından her ne ihtiyacı varsa onu karşılayacağız." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, bugüne kadar 584 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün her 3 öğretmenden 2'sinin ataması bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Özlük haklarını da kısmen iyileştirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de öğretmenimize verilen toplam aylık 635 lirayken bugün 4 bin liraya yaklaşmış durumdadır. 2002'deki dolar karşılığı 380 doların altıydı, şimdi ise kura göre 940 ile 950 dolar civarında. Yine öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz."