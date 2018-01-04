Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

MEB tarafından bugün açıklanması beklenen ehliyet sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığının MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre 23 Aralık Ehliyet sınavı sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sayfası üzerinden sonuçlar kimi zaman sürücü kursları tarafından sms yoluyla da iletilebiliyor.

Ehliyet sınav sonuç tarihi günler öncesinden belirlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 takvimine göre geçtiğimiz yılın son ehliyet sınavının sonuçları yarın açıklanacak. Sınavdan geçer not almayı başaran sürücü adayları, direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.