MEB duyurdu yarıyıl tatili ne zaman başlayacak

Yeni yılın gelmesiyle birlikte öğrenci ve veliler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde yayınlamış olduğu çalışma takvimiyle birlikte 15 tatil tarihini duyurdu. MEB tarafından yayınlanan 2017-2018 çalışma takviminde yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2018 tarihinde karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacağı yer alıyor. Öğrenciler, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline başlayacak.

Öte yandan 15 tatil 2 Şubat 2018 günü resmi olarak sona erecek ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü öğrenciler yeniden okula dönerek ikinci kanaat dönemine başlayacak. Yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanat dönemi boyunca öğrenciler derslerinden geçmek için çabalayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla yaz tatiline başlayacak. Milyonlarca öğrencinin çıkacağı yaz tatili, 3 ay sürecek ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.