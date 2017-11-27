27/11/2017 09:37


İsmet Yılmaz'dan yeni sınav sistemine dair son dakika açıklaması

İsmet Yılmaz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz liseye yerleştirme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz liselere giriş sürecinde yapılacak sınava dair açıklama yaptı.  Yılmaz, "Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak" dedi. 


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