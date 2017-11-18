2017 AÖF sınav yeri öğrenmek için tıklayınız
25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları için giriş yerleri açıklandı
Adaylar sınav giriş yerlerini sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor.
2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.
AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine "https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017
DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018
GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara sınav tarihi: 25-26 KASIM 2017
Dönem sonu sınav tarihi: 13-14 OCAK 2018