18/11/2017 13:27


2017 AÖF sınav yeri öğrenmek için tıklayınız

AÖF sınav giriş yerleri

25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları için giriş yerleri açıklandı

Adaylar sınav giriş yerlerini sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor.

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine "https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Ara sınav tarihi: 25-26 KASIM 2017

Dönem sonu sınav tarihi: 13-14 OCAK 2018

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA 


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