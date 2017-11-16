2017-2018 KYK burs sonuç sonuçları açıklandı

Öğrencilerin günlerdir açıklanmasını bekledikleri KYK burs sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı

KYK burs sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 2017-2018 döneminde aylık 425 TL burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerin erişimine açılan KYK burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Sonuçların ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onayı işlemine geçecek, burs alma hakkını elde edemeyen öğrenciler ise öğrenim kredisi için değerlendirmede bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Burs/krediler lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için ise 1.275 lira olarak ödeniyor.

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