14/11/2017 19:54


İşte liseye geçiş sisteminin detayları

İsmet Yılmaz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Meclis Grubu'nda liseye geçişte uygulanacak sisteme dair bir sunum yaptı

İşte İsmet Yılmaz'ın yaptığı sunumdaki ayrıntılardan önemli başlıklar:

-Üç yanlış bir doğruyu götürecek.

-Örnek sorular aralık ayı içerisinde paylaşılacak.

-Sınav her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak, aynı ay içinde de sonuçlar ilan edilecek.

-Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre, sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere göre nakil yaptırabilecekler.

-Okul türleri arasında 10.sınıfa kadar ikamet ettiği eğitim bölgesi kriteri de dikkate alınarak nakil işlemleri yaptırılabilecek.

-TEOG sonucuna göre yerleşen öğrenciler, yine o dönem yerleştikleri taban puana göre nakil başvurusunda bulunabilecekler.

 

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