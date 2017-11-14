İşte liseye geçiş sisteminin detayları

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Meclis Grubu'nda liseye geçişte uygulanacak sisteme dair bir sunum yaptı

İşte İsmet Yılmaz'ın yaptığı sunumdaki ayrıntılardan önemli başlıklar:

-Üç yanlış bir doğruyu götürecek.

-Örnek sorular aralık ayı içerisinde paylaşılacak.

-Sınav her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak, aynı ay içinde de sonuçlar ilan edilecek.

-Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre, sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere göre nakil yaptırabilecekler.

-Okul türleri arasında 10.sınıfa kadar ikamet ettiği eğitim bölgesi kriteri de dikkate alınarak nakil işlemleri yaptırılabilecek.

-TEOG sonucuna göre yerleşen öğrenciler, yine o dönem yerleştikleri taban puana göre nakil başvurusunda bulunabilecekler.