2017 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi

KYK'nın resmi sitesini gün içinde sık sık ziyaret eden öğrenciler yetkililerin burs sonuçlarını bir an evvel açıklamasını istiyor

KYK destek hesabı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; ‘KYK Burs-Kredi başvuru sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacak olup; duyurulardan haberdar olmak için http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresimizi takip etmeye devam ediniz.’ İfadelerini kullandı. KYK burs ücretlerinin ne zaman yatacağına yönelik ise bir açıklama yapılmadı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.