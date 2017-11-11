KYK sonuçları ne zaman açıklanacak

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil

Geçtiğimiz günlerde KYK burs başvurularını yapan öğrenciler, dört gözle sonuçları bekliyor. "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorgusunu internet üzerinde arayan öğrenciler, heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Burs başvuru sonuçlarının şimdiye kadar açıklanmaması ise akıllara "sonuçlar ertelendi mi?" sorusunu getirdi ancak sonuçların ertelendiğine yönelik bir açıklama yapılmadı.

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bir bilgi bulunmuyor fakat tahminlere göre önümüzdeki 15 gün içinde KYK burs sonuçları açıklanabilir. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler sorgulama yaparak burs kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecek.

KYK burs sonuçları ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi üzerinden veya e-Devlet sisteminden açıklanacak. Öğrenciler T.C. Kimlik Numarası bilgisi girerek sonuçları görüntüleyebilecek.