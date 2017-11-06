06/11/2017 19:10


2017 KYK burs başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak

KYK başvuruları

16-24 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor

KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler bursu kazanıp, kazanmadığını araştırıyor. Fakat KYK tarafından burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi.

2016 yılında yapılan burs başvuruları 12 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 17 Kasım'da açıklanmıştı. Buna göre değerlendirecek olursak, 2017 KYK burs başvuru sonuçlarının 29 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs başvuru sonuçlarının açıklancağı tarih kesin olarak bildirildiği zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.


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