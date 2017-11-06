06/11/2017 09:44


Değişen TEOG sistemine sosyal medyada tepki yağdı

teog

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz dün TEOG yerine getirilen yeni sistemi açıklamıştı. Yapılan değişikliğe sosyal medya üzerinden tepki yağdı

TEOG yerine artık “sınavsız mahalli yerleştirme sistemi” olacak. Yeni getirilen sistemde öğrenci isterse adresine en yakın okula yerleştirilecek. İstemezse merkezi sınava girecek ve yerleşecek.

Yeni getirilen sisteme sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Çoğu kişi yeni sistemi adil bulmadığını söyledi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ‘Eğitimde çağ atladık. Denetim tahtasına dönen #teog yerine 1990'lardaki sisteme geri dönüş yaptık. İsmet Yılmaz nükleer enerjiyi bulmuş gibi açıklıyor.’ diyerek tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Karadağ @AbdullahKradag

Yeni sistemden kısaca anladığım ; zenginler zengilerle, fakirler fakirlerle okuyacak .. #TEOG

tugbay kumoglu @tugbayk

Şu an yapılacak en doğru yatırım kaliteli orta öğretim kurumlarının yakınlarından ev almak #TEOG #MutluPazarlar

Tahsin Tarhan ✔@tahsintarhan

Eğitimde çağ atladık. Denetim tahtasına dönen #teog yerine 1990’lardaki sisteme geri dönüş yaptık. İsmet Yılmaz nükleer enerjiyi bulmuş gibi açıklıyor.

Berkay Kara @Hastadoktoru112

#TEOG Türkiye'de eğitim sistemi bitmiştir...amaç muhtemelen emlak piyasasını hareketlendirmek..millet iyi okulların civarına taşınacak..

E.Koç @EvremCoach

Okulunu değil mahalleni değiştir #TEOG 

 

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