KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak

16 Ekim tarihinde sona eren KYK burs başvurularının 24 Kasım tarihine kadar açıklanması bekleniyor

Burs başvurusunda bulunan ancak değerlendirmelerin sonucunda burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilecek. Yine Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilecek olan krediler, öğrencilerin üniversite eğitiminin sonlanmasıyla birlikte taksitle ya da peşinen geri talep edilecek. Öğrenciler aynı anda hem öğrenim kredisi hem de burs başvurusunda bulunamayacak.

HANGİ ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALAMAYACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yayımladığı kriterlere göre bazı adaylar öğrenim kredisi başvurusunda bulunsa dahi, bu imkandan faydalanamayacak. İşte, krediden faydalanamayacak olan o adaylar;

*Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

*Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

*Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

*Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

*Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

*Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

*Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

*Yabancı uyruklu öğrenciler,

*Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

*Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

*Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

*Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.