Başbakan açıkladı 'TEOG yerine gelecek sistemi açıklayacağız'

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek sistem hakkında bilgi verdi

Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'TEOG’u bu sene uygulamayacağız ama bunu üzerinden maalesef çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbiri gerçekle bağdaşmıyor.Bizim yapacağımız muhtemelen 1 hafta içinde bunun detaylarını paylaşacağız. Yapacağımız şey TEOG’da da öğrencileri sınav stresinden dolayı yapacakları hataların önüne geçecek daha konforlu bir şey yapmak.' ifadelerini kullandı.