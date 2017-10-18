18/10/2017 16:40


Başbakan açıkladı 'TEOG yerine gelecek sistemi açıklayacağız'

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek sistem hakkında bilgi verdi

Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'TEOG’u bu sene uygulamayacağız ama bunu üzerinden maalesef çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbiri gerçekle bağdaşmıyor.Bizim yapacağımız muhtemelen 1 hafta içinde bunun detaylarını paylaşacağız. Yapacağımız şey TEOG’da da öğrencileri sınav stresinden dolayı yapacakları hataların önüne geçecek daha konforlu bir şey yapmak.' ifadelerini kullandı.


mhp
MHP'de 126 kişi daha istifa etti
Ali Şen
Ali Şen dev derbinin skorunu tahmin etti
ağız kokusu
Ağız kokusu neden oluşur ve çözümü nedir
Emre Aksoy
Trabzonspor'da o isim Rıza Çalımbay gelince istifa etti
Faruk Akdoğan
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etti
İlgili Haberler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'

ÖSYM Başkanından YKS için önemli açıklamalar

Mahmut Özer

Flaş, 15 dakika kuralı kalktı sınav ücretleri azaltılacak

15 dakika kuralı

Mağdur eden 15 dakika kuralı kalkıyor mu

Yekta Saraç

Yeni sınav sistemiyle ilgili çok önemli açıklama

Son Dakika Haberleri
mhp

MHP'de 126 kişi daha istifa etti

Ali Şen

Ali Şen dev derbinin skorunu tahmin etti

ağız kokusu

Ağız kokusu neden oluşur ve çözümü nedir

Emre Aksoy

Trabzonspor'da o isim Rıza Çalımbay gelince istifa etti

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Kerkük’ten Peşmerge izi Siliniyor

Irak askeri güçleri ile İran destekli Haşti Şabi güçleri Kerkük’e yönelik saldırıları ile kenti iki günde ele geçirmişti. Barzani’nin peşmergeleri ise kaçarak canlarını kurtardı. Özetle, ...

Devam