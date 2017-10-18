ÖSYM Başkanından YKS için önemli açıklamalar

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YSK) ilişkin hazırlık içinde olduklarını açıkladı

Özer yaptığı açıklamada, "YÖK tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınav sisteminin gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. Onunla ilgili hiçbir problemimiz yok." ifadesini kullandı. Özer, sınava başvurunun mart ayı içinde yapılacağını bildirdi.Sınav takvimi, sınav süreleri, sınav başlangıç saatlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Özer, "Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmayacak." ifadelerini kullandı.

Sınav ücretini de minimumda tutmaya çalışacaklarını vurgulayan Özer, "İki oturumun toplam ücretinin 120 lira olmasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Sınavın haziran ayı içinde yapılacağını aktaran Özer, "Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." dedi.

Prof. Dr. Özer, ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacağını hatırlatarak, "Sınav sürelerinin ne olacağı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Cumartesi günü öğleden sonraki oturum tek olacağından, sınav süresini de buna göre ayarlayacağız. Sınav süresi konusunda adaylarımızın içi rahat olsun. Zaman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hatta tercihi netleşmiş olan, sayısal, sözel veya eşit ağırlık tercihi netleşen adayların, sadece iki testi alacakları için çok daha geniş bir sürede soruları çözme imkanları olacak." diye konuştu.