12/10/2017 12:17


Mağdur eden 15 dakika kuralı kalkıyor mu

15 dakika kuralı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı basın açıklamasında 15 dakika kuralıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu

YÖK Başkanı Yekta Saraç 15 dakika kuralına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saraç, “O sınavda yaşanan örnekler bu sene yaşanmayacak. Güvenlik endişesi elbette var ama, güvenlik endişesi ile sınav rahatlığı sağlanacak. Güvenlik ve sınav konforu arasında denge oluşturulacak. Sınava giriş saati konusunda ÖSYM ile görüştük bu yıl biraz daha esnek olacak” dedi.

Üniversite girişi sınavında 15 dakika kuralı getirilmiş ve sınavın başlama saatine 15 dakika kala sınav merkezlerine kimsenin alınmayacağı açıklanmıştı. Bu kural nedeniyle birçok kişi mağdur durumda kalmış hatta kural nedeniyle sınava giremediği için canına kıyanlar olmuş

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