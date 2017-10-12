Yeni sınav sistemiyle ilgili çok önemli açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yenilenen sınav sistemi hakkında çok önemli bir detay paylaştı

Üniversiteye girişte yenilenen sistem hakkında basın açıklaması yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçmiş sistemden farklı olarak, temel yeterlilik puanı 200’ün üzeride olan öğrencilerin bir sonraki yıl da aynı puanın geçerli olacağını belirtti.

Saraç, bu öğrencilerin bir sonraki sene sınavsız tercih haklarının bulunduğunu fakat isterlerse yeniden sınava girebileceklerini belirtti. Ayrıca ikinci sene 200’ün altında kalan öğrencilerin yine eski puanını kullanabileceğini de söyledi.