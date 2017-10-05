05/10/2017 08:38


ÖSYM YDS sonuçlarını ne zaman açıklayacak

YDS sonuçları

ÖSYM, bugün YDS sonuçlarını adayların erişimine açacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz bilinmiyor

ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi


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