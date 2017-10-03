03/10/2017 22:40


TEOG yerine uygulanacak sistemin detayları

teog

Başbakan Binali Yıldırım Meclis'te yaptığı açıklamada TEOG yerine getirilecek sisteme dair açıklama yaptı

Liselere geçiş döneminde değişiklik yapılacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu. Okuldaki sınavlardan bir tanesi soru havuzundan merkezi şekilde olacak, hepsi bu. Merkezden yapılmasa da bu sınav yapılacak.

Yıldırım, ayrıntılar üzerinde çalışılmaya devam edildiğini, önümüzdeki günlerde ayrıntıların belli olacağını bildirdi.

 

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