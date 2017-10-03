2017 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

2017 DGS tercih işlemleri yapan adaylar tercih sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek

ÖSYM konuyla ilgili yaptığı açıklamada, '2017-DGS sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 02 Ekim 2017 tarihinde saat 17:30’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresli ÖSYM’nin resmi internet sayfasından açıklanacaktır. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından elektronik ortamda YÖK’e iletilecektir.' ifadelerini kullandı.