27/09/2017 09:01


ALES ile ilgili flaş değişiklik

ALES sonuçları

Resmi Gazete'de Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınlandı

Yayınlanan yeni yönetmeliğe göre yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak. 


Pegasus
Pegasus'tan son dakika Erbil kararı
bira mi kokteyl mi?
BİRA MI, KOKTEYL Mİ?
Yusuf Tekin
MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor
sahte estetik kurbanı
Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış
James Mattis
ABD Savunma Bakanı ölümden döndü
İlgili Haberler
Yusuf Tekin

MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor

ales başvuru

ALES başvuruları ne zamana kadar devam edecek

Yekta Saraç

YÖK Başkanı açıkladı üniversiteye giriş sistemi değişecek

AÖF kayıt yenileme

2017 AÖF kayıt yenileme nasıl ve kaç kadara yapılacak

Son Dakika Haberleri
Pegasus

Pegasus'tan son dakika Erbil kararı

bira mi kokteyl mi?

BİRA MI, KOKTEYL Mİ?

sahte estetik kurbanı

Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış

James Mattis

ABD Savunma Bakanı ölümden döndü

 Yazarlarımız
necdet sivasli gel de trump a guven

Gel de Trump’a güven…

Necdet Sivaslı ...

Devam