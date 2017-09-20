Bakan İsmet Yılmaz'dan flaş TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu

Bakan İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

(TEOG'un kaldırılması) Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz.25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu? Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.

2002'de yaşam ömrü ortalaması 75.5'ti, şimdi yaş 78'i geçti. Eğitirseniz insanınız daha uzun yaşar. Refahınız artmış, ömrünüz artmış. Peki, niçin bu değişiklik? Hedefimiz büyük. Daha iyi gideceğiz. Nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilim adamına sahip olmak lazım. 2002'de ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 153 milyar dolar.

Çok net, bana da geliyor, hep değişiklik. Evet ama daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye. Dolayısıyla diyoruz ki, bize güvenin. Bu yıl sınavı yapmıyoruz. Yerine ne gelecek? Ortaokulda bir şey verilmiyor, liseye hazırlık için, lisede bir şey verilmiyor, üniversiteye hazırlık için. Bu doğrultuda gidiliyor. İlkokulda kalsa dahi birtakım becerileri kazanmış olması lazım. Ortakokulda becerilerini kazanması lazım.

"Alternatifler geldikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunacağız"

Sınav mutlaka öğretim programının ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme olmadan evlatlarınızın hangi seviyede olduğunu bilemezsiniz. Bizdeki test olması. Mümkünse a,b,c test usulünden... hepimiz aynı odadayız, farklı dünyalardayız. Aile içi iletişim aksar mı aksar. Kendisi ile barışık olsun. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olabilmek için eğitimin kalitesini artırmak lazım. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Alternatifler bize geldikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Ek kısa zamanda velilerimizin önüne bir sonuç çıkaracağız.

Bu yıl ilk defa, sosyal, kültürel, spor faaliyetlerini öğrencilerimizin, kayıt altına alıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığımız ölçme değerlendirme konusunda Türkiye'nin en uzman kuruluşu. Bakanlar Kuruluna sunacağız. Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, tamamdır denildikten sonra hemen açıklarız.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Ne zaman olur bilmiyorum.Bakan Yılmaz öğretmen atamalarıyla ilgili de konuştu, 'Gelecek yıl 20 bine yakın öğretmen atayacağız' dedi.