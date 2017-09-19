19/09/2017 07:59


Öğrenci ve velileri endişelendiren gelişme

yeni okul saati

Geçtiğimiz yıl okulların açılış saatiyle ilgili sorun yaşanmıştı. Ancak bu yıl okul saatleriyle ilgili karar Valiliklere bırakıldı. İstanbul Valiliği aldığı kararla okulların açılış saatini 08.00 olarak açıkladı

Yeni uygulama tekli eğitim yapan okulları memnun ederken ikili eğitim yapan kurumları üzdü. Çünkü günde 7 saat eğitim gören öğrenciler, son derse 18.30'da girince 19.10'da okuldan çıkmak zorunda kalıyor. Kışın öğrencilerin karanlıkta yollarda olacağı ihtimali tekrar gündeme geldi. Okullarda takviye kursları düşünüldüğünde derslerin bitiş saati 20.30’u bulacak. Karanlık olmadan çocuklarını okuldan almak istediklerini söyleyen bir çok veli, çözümün tam gün eğitim olduğunu savundu. 


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