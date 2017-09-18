ÖSYM'den DGS tercihlerine ilişkin açıklama

ÖSYM kendi sitesinden DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihlerine ilişkin bir duyuru yayınladı

ÖSYM tarafından tercih dönemine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, ' 2017 DGS tercih işlemleri, 19 Eylül 2017 tarihinde başlayacak, 26 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.'

ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.