18/09/2017 11:54


Eski Milli Eğitim Bakanı'ndan TEOG açıklaması

Ömer Dinçer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEOG'u kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer yanıt verdi

Ömer Dinçer, Habertürk gazetesindeki “OKS, SBS, TEOG derken…” başlıklı yazısında, “Sayın Cumhurbaşkanı, geçen hafta yaptığı bir televizyon söyleşisinde, TEOG'u yanlış bulduğunu ve kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu tür sınavlar gerçekten kaldırılmalıdır. Ama mevcut şartlarda bu sınavları kaldırmak mümkün müdür?” diye sordu.

“Ortaöğretime geçiş sınavları her zaman tartışmalı oldu. Sadece sınavlar değil, ayrıca sınav sisteminin sıklıkla değiştirilmesi de eleştirildi” diyen Ömer Dinçer şöyle devam etti:

“Başlangıçta OKS adıyla uygulanan sınavlar, AK Parti hükümetleri döneminde, önce SBS, sonra da TEOG olarak anıldı. Öncelikle sınav sistemlerinin çok değiştiği iddiasının yerinde bir değerlendirme olmadığını belirtmeliyim. Çünkü uzun yıllardan beri sınav sisteminde köklü bir değişiklik yapılamamıştır. Hep birlikte bir soru soralım: Felsefesi ve temel yaklaşım tarzı, amacı ve yöntemi farklılaşmayan bir sistem değişmiş sayılır mı? Adları ne olursa olsun, bu sınavların hepsinin yaklaşım tarzı, amacı ve yöntemi hep aynıdır: Öğrenciyi sınavdaki başarısına göre seçer, sıralar ve yerleştirir.

Başka bir ifadeyle, bu sınavlar öğrencinin öğrenmesini, yıldan yıla gelişimini ve öğretmenin yeterliliğini ölçmez. Öğrencileri o sınavdaki doğru cevaplarının sayısına göre en başarılıdan en başarısıza göre sıralar. Bu nedenle OKS'den SBS'ye ve SBS'den TEOG'a geçerken yapılan değişiklikleri sistemik bir değişiklik değil, ikincil derecede (sınav sayısı ile uygulama şeklinde) düzenlemeler olarak görmek gerekir. Yani sınav sisteminde felsefe, vizyon ve stratejik nitelikte değil, taktik seviyede değişiklikler yapılmıştır.”


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