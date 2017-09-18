18/09/2017 11:03


Son dakika TEOG kaldırılacak mı işte o açıklama

teog

MEB müsteşarı Yusuf Tekin, liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı

MEB müsteşarı Yusuf Tekin açıklamasında , "Liselere geçişte sınavsız bir dönem başlayacak. Çalışma grubu oluşturuldu. Kasım ayında TEOG'un yapılıp yapılmayacağı kamuoyu ile paylaşılacak" ifadelerine yer verdi. Tekin ayrıca, yeni modelin Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi. Tekin, konuyla ilgili Çarşamba günü açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.


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