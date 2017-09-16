İstanbul ve Ankara'da okullar saat kaçta açılacak

Uzun bir yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci için 18 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08:00'de başlayacak. Ankara'da ise ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler sabah en erken 07.50'de, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler de sabah 08.30'da açılacak.Ders zilinin çalacağı 18 Eylül Pazartesi günü, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kent genelinde çeşitli önlemler alındı.

Eğitim-öğretim yılının başlayacağı 18 Eylül Pazartesi günü kentte toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4 bin 433 sefer artışı planlandı.

İSTANBUL

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08:00'de başlayacak. İstanbul Valiliğinden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, “Bu yıla da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 eğitim öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalara valiliğimize intikal etmiştir.

Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim- öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır” denildi.

ANKARA

Ankara Valiliği, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Duyuru şu şekilde:

Okulların, öğrenciler için en uygun saatlerde açılmasını sağlamak amacıyla, okul idarecileri, veliler ve Servis İşletmecileri Odası ile de istişare edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. İkili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07:50'de açılmasına,

2. Tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08:30'da açılmasına,

3. İklim şartları ve güneşin doğuşundaki değişime göre okulların açılış ve kapanış saatlerinin tekrar gözden geçirilmesine, karar verilmiştir.idiş saatinden rahatsız olmuş ve çözüm bulunmasını istemişti. İstanbul Valiliği ise resmi açıklamayı buldu.

Kaynak: Hürriyet