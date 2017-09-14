14/09/2017 17:16
Bakan İsmet Yılmaz'dan okul saatiyle ilgili açıklama
Bakan İsmet Yılmaz, okulları açılmasına az bir zaman kala okul saatlerine ilişkin bilgi verdi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatlerine ilişkin, "Okul saatleri için valilere yetki verildi. Vali ilindeki duruma göre karar verecek." açıklamasında bulundu.
Okullar ne zaman açılacak?
2017-2018 eğitim öğretim dönemi 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca öğrenci uzun bir yaz tatilinin ardından yeniden okula başlayacak.