14/09/2017 17:16


Bakan İsmet Yılmaz'dan okul saatiyle ilgili açıklama

İsmet Yılmaz

Bakan İsmet Yılmaz, okulları açılmasına az bir zaman kala okul saatlerine ilişkin bilgi verdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatlerine ilişkin, "Okul saatleri için valilere yetki verildi. Vali ilindeki duruma göre karar verecek." açıklamasında bulundu.

Okullar ne zaman açılacak?
2017-2018 eğitim öğretim dönemi 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca öğrenci uzun bir yaz tatilinin ardından yeniden okula başlayacak.

Mehmet Ali Erbil
Flaş iddia Mehmet Ali Erbil rol aldığı diziden kovuldu
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 14 Eylül
pfdk
PFDK Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı
Mustafa Akıncı
KKTC Cumhurbaşkanından Türkiye ile ilgili flaş açıklama
hatun tuğluk cenaze
Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de defnedildi
İlgili Haberler
ilk ders zili

Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak

Üniversitelere ek yerleştirme

2017 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları belli oldu

kyk

2017 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı

TEOG sonuçları

TEOG 3. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı tıkla öğren

Son Dakika Haberleri
Mehmet Ali Erbil

Flaş iddia Mehmet Ali Erbil rol aldığı diziden kovuldu

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 14 Eylül

pfdk

PFDK Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı

Mustafa Akıncı

KKTC Cumhurbaşkanından Türkiye ile ilgili flaş açıklama

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

Kartlar açılıyor

Türk ve Türkiye düşmanı Barzani ile gerçekler açık biçimde ortaya çıktı. Bugüne kadar perde arkasında olanlar da yüzlerini artık saklamıyor. Amerika ve Batı’nın perde arkasında ...

Devam