2017 ÖSYK ek yerleştirme sonuçları belli oldu

ÖSYM'nin internet sitesi tarafından verilen bilgiye göre 2017-Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, üniversitelere ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak.Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak.