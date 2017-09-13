13/09/2017 08:18


2017 ÖSYK ek yerleştirme sonuçları belli oldu

Üniversitelere ek yerleştirme

ÖSYM'nin internet sitesi tarafından verilen bilgiye göre 2017-Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, üniversitelere ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. 

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak.Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak.


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