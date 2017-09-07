YDS sonbahar dönemi sınav belgeleri erişime açıldı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2017-YDS sonbahar dönemi) girmek isteyen adayların belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
Adaylar 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 17 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.