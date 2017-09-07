07/09/2017 15:48


YDS sonbahar dönemi sınav belgeleri erişime açıldı

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2017-YDS sonbahar dönemi) girmek isteyen adayların belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Adaylar 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 17 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.


Milos Kosanovic
Göztepe'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı
Fransız Cedric Carrasso
Galatasaray’ın yeni kalecisi belli oldu
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'u kızdıracak paylaşım
Aykut Kocaman
Aykut Kocaman açıkladı, Diego Costa Fenerbahçe'ye geliyor mu
David Silva
Fenerbahçe David Silva ile anlaştı mı
İlgili Haberler
ALES

YÖK ALES'te değişiklik yaptı, soru sayısı ve sınav süresi azaltıldı

Atatürksüz müfredat istemiyoruz

‘Atatürksüz müfredat istemiyoruz’ kampanyasına destek artıyor

DGS sonuçları

2017 DGS sonuçları açıklandı, tıkla öğren

okul açılış

İlk ders zili ne zaman çalacak

Son Dakika Haberleri
Milos Kosanovic

Göztepe'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Fransız Cedric Carrasso

Galatasaray’ın yeni kalecisi belli oldu

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'u kızdıracak paylaşım

Aykut Kocaman

Aykut Kocaman açıkladı, Diego Costa Fenerbahçe'ye geliyor mu

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Arakan’da neler oluyor

Günlerdir Myanmar’ın eyaletlerinden biri olan Arakan’da Müslüman halka karşı başlatılan linç ve göç hareketi giderek dehşete dönüşüyor. Dünyanın seyirci kaldığı ve sadece Türkiye’nin ilgilendiği bu ...

Devam