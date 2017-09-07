‘Atatürksüz müfredat istemiyoruz’ kampanyasına destek artıyor

Yeni müfredattan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkarılmasına tepkili olanlar 'Atatürksüz müfredat istemiyoruz' başlığıyla bir kampanya başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni müfredatta Atatürkçülük ve evrim teorisi çıkarıldı. Bunun üzerine, veliler, öğrenciler ve bilimsel, laik eğitim isteyenler kendilerini ‘Atatürkçüler’ olarak tanımlayan bir grup, change.org’da bir kampanya başlattı.

‘Atatürksüz müfredat istemiyoruz’ başlığıyla imzaya açılan kampanyanın açıkmasında “Atatürkçülük, yalnızca bir ders değil, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye demektir. Hazırlanan bu müfredat Laik ve Bilimsel Eğitimi yok etmeyi amaçlamaktadır. İktidar, eğitimi çağdaş değerlerden uzaklaştırarak şimdi de çocuklarımızın geleceğini yok edecektir. Bu ülke, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir ve sonsuza dek böyle kalacaktır” yer aldı. Toplanan imzalar daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilecek.