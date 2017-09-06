06/09/2017 14:40


İlk ders zili ne zaman çalacak

okul açılış

Milyonlarca öğrenci ve velilerin merakla beklediği 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. İşte o tarih

AVRUPA-İlk ders zili 18 Eylül Pazartesi günü çalacakTakvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.


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