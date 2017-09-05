05/09/2017 12:26


ÖSYM duyurdu DGS sonuçları ne zaman açıklanacak

dgs sonuçları

Önlisans eğitimini Lisans'a tamamlamak isteyen öğrenciler DGS'ye girmişti. Peki DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. İşte DGS'nin açıklanacağı tarih

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla birlikte açıklanmayan DGS sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü erişime açılacak. ÖSYM, DGS sonuçlarını 6 Eylül 2017 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. Normalde DGS sonuçları 29 Ağustos Salı günü açıklanacaktı.

DGS sonucu öğrenmek için tıkla


seda sayan mehmet ali
Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti
necdet siaslı
PKK, PYD tek ortağımız
sunat atun
Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil
turker erturk
Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi
grip aşısı
Grip aşısının çok önemli faydası ortaya çıktı
İlgili Haberler
İsmet Yılmaz

Bakan İsmet Yılmaz'dan yeni müfredat yorumu

atataürkçülük

Sosyal bilgiler kitabından Atatürkçülük dersi çıkarıldı

DGS sonuçları

2017 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, işte o tarih

İsmet Yılmaz

İsmet Yılmaz açıkladı öğretmen ataması ne zaman yapılacak

Son Dakika Haberleri
seda sayan mehmet ali

Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti

necdet siaslı

PKK, PYD tek ortağımız

sunat atun

Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil

turker erturk

Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Nükleer denemelere tepki mi dediniz

Şu görüşümüzün altını kalınca çizelim: Nükleer denemelere de, tehditlerine de, savaşlarına da karşıyız. Kimden ve nereden gelirse gelsin nükleer çalışmalara karşı tüm dünyanın tek yumruk olması ...

Devam