05/09/2017 12:26
ÖSYM duyurdu DGS sonuçları ne zaman açıklanacak
Önlisans eğitimini Lisans'a tamamlamak isteyen öğrenciler DGS'ye girmişti. Peki DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. İşte DGS'nin açıklanacağı tarih
Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla birlikte açıklanmayan DGS sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü erişime açılacak. ÖSYM, DGS sonuçlarını 6 Eylül 2017 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. Normalde DGS sonuçları 29 Ağustos Salı günü açıklanacaktı.