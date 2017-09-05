05/09/2017 09:09


Sosyal bilgiler kitabından Atatürkçülük dersi çıkarıldı

atataürkçülük

Yeni müfredata göre sınıf sosyal bilgiler kitabının içeriğinde Atatürkçülük yer almıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten sadece Başkent’in neden Ankara olması gerektiği konusu açıklanırken bahsediliyor.

Kitapta yoğurdun Türklere ait bir besin olduğu da anlatıldı. “Türkler gayet az yerler. Sofra zevkine pek az düşkündürler. Bir parça ekmekle beraber tuz, soğan ve yoğurt bulurlarsa yemek için başka şey aramazlar” denilerek Türklerin beslenme alışkanlıklarından bahsedildi.

KÜLTÜR TANITIMINA RİZE DAMGASINI VURDU: ‘ARAPLARIN TERCİHİ RİZE’

Kitapta Rize'nin tanıtıldığı bölümler dikkat çekti.Rize Akdere Köyü'nde Kurban Bayramı'ndaki Dönme Dolap Şenlikleri'nden Ziraat Mühendisi Zihni Derin sayesinde yaygınlaşan çay üretimine, yaşanan sel felaketlerinden komşuluk ilişkilerini bozacağı gerekçesiyle Sal Yaylası'na televizyon sokulmamasına kadar birçok başlık kitapta yer aldı.

Arap turistlerin yeni tercihlerinin Rize olduğu vurgulanırken, kültürel değerlerinden ve doğal güzelliklerinden bahsedildi.


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