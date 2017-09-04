04/09/2017 15:37


İsmet Yılmaz açıkladı öğretmen ataması ne zaman yapılacak

İsmet Yılmaz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamalarının 2018 yılında yapılacağını duyurdu

Sivas'ta, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile katıldığı bayramlaşma programının ardından bir gazetecinin öğretmen atamalarına ilişkin sorusu üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,  bu yıl atama öngörülmediğini ifade etti.Yılmaz, "2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe Meclis'e sunulsun, Meclis'ten çıkacak rakamı da dikkate alarak 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

 

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