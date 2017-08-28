MEB TEOG 2 nakil sonuçlarını açıkladı

MEB tarafından açıklanması beklenen TEOG 2 nakil sonuçları bugün adayların erişimine açıldı

Milli Eğitim Bakanlığının ve e-Okul'un resmi sayfasında TEOG 2. nakil lise yerleştirme başvuru sonuçları açıklandı. TEOG’a dair veriler e-Okul’un işlem sorgu sayfasında görülebiliyor. Sonuçların açıklanmasından sonra ortaöğretime kayıt olan öğrenciler için kayıt işlemleri başlarken, herhangi bir yere atanamayan öğrenciler için bakanlık nakil üzerinden son başvuru işlemlerini bugünü başlatacak.