28/08/2017 09:22


MEB TEOG 2 nakil sonuçlarını açıkladı

TEOG 2

MEB tarafından açıklanması beklenen TEOG 2 nakil sonuçları bugün adayların erişimine açıldı

Milli Eğitim Bakanlığının ve e-Okul'un resmi sayfasında TEOG 2. nakil lise yerleştirme başvuru sonuçları açıklandı. TEOG’a dair veriler e-Okul’un işlem sorgu sayfasında görülebiliyor. Sonuçların açıklanmasından sonra ortaöğretime kayıt olan öğrenciler için kayıt işlemleri başlarken, herhangi bir yere atanamayan öğrenciler için bakanlık nakil üzerinden son başvuru işlemlerini bugünü başlatacak.

 
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