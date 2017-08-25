2017-ÖSYS ek yerleştirme tarihleri belli oldu

Adaylar 2017-ÖSYS ek yerleştirme tercihlerini 25 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında yapacak

ÖSYM tarafından yapılan açıklama: 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2017-2018 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. 2017- ÖSYS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2017-ÖSYS’ye başvuru yapılmış olması zorunludur. Adaylar, 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, 25 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek'te sunulmuş olan 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır.