İlk ders zili ne zaman çalacak, işte okulların açılış tarihi

Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyor

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla yanıtlandı. Yayınlanan takvime göre okullar bu sene 18 Eylül 2017 Pazartesi günü açılacak. İlk dönem 19 Ocak 2018 tarihinde sona ererken, ikinci dönem 5 Şubat 2018'de başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erecek.