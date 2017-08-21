ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa etti

ÖSYM Başkanı Ömer Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı

ÖSYM Başkanı Ömer Demir yaptığı basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada “Görevden ayrılma talebimi ilgili makama sundum” dedi.

Demir açıklamasında “İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM’nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

“Büyük idari kusur olduğunu kabul ediyoruz” diyen ÖSYM Başkanı “Bu kuruma sahip çıkmalıyız” dedi.

Demir istifa sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM’nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım. Yapan 3 arkadaş akşam saatlerinde bana gelip böyle bir hata yaptık ne yapacağız dediler? Yapılacak olan hatayı düzeltip kamuoyunun bilgilendirilmesidir dedik ve bahsettiğim süreç böyle çalıştı. O arkadaşlarla ilgili ben kasıtsız bir kusu rolduğunu gördüm ve onlara verilebilek bir yaptırımın benim istifam bağlamında bir anlamı olmadığını düşünüyorum.

“BÖYLE YAPMAMALIYDIK”

Normalde yerleşmemeleri gerekirken yanlışlıkla yerleştirildikleri için kişiler için nesnel hak mahrumiyetinden bahsedemeyiz ama idari kusur olduğunu kabul ediyoruz. Yanlışlık sonucu kişi bir hak kazanabiliyor olamaz. Kurum hata yaptıysa hatasının nedir karşılığı yapılabilir. Kusurumuz var kurum olarak böyle yapmamalıydık. ÖSYM’nin sistematik çalışması ve yapmasıyla ilgili bir güven sorunu olduğuna dair bir algı yok bende.

Ama 2010 meselesi memleketimizin başına kabus gibi çökmüştür. Binlerce kamu görevlisi kamudan ihraç edilmiştir. Bütün bu kurumlara verilen zarar gibi buraya da zarar verilmiştir. Bunun dışında bu kurumun kendi doğal çalışma düzeni içerisinde kusur üretme meselesine ilişkin sabıkası söz konuus değil.

Bu kuruma sahip çıkmalıyız. Hepimizin haklarını elde etmesinde rol alan bir kurumdur. Buna sahip çıkmak buradan ayrılmayı gerektiriyorsa ayrılmalıyız. Burada bulunmayı gerektiriyorsa bulunmalıyız. Bunun özellikle vurgulanması için ben görevden ayrılma talebimi ilettim. Puan hesaplamasında iki ayrı ekip hesaplayıp yapıyor. Farklı bir sonuç olursa nereden kaynaklandığı yapılıyor. Ama yerleştirmelerde şimdiye kadar buna benzer bir riskle karşılaşılmadığı için ikili yerleştirme yapılmadı. Bundan sonra yapılabilir belki, çokta isabetli olur” diye konuştu.

Kaynak: SÖZCÜ