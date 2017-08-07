Ana Sayfa | EĞİTİM 07/08/2017 09:54

Üniversite kayıt işlemleri hangi tarihler arasında yapılacak

üniversite kayıt

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre LYS tercih sonuçları yarın açıklanacak

LYS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

EK YERLEŞME BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak kayıt işlemlerinde, kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar açıklanacak. Açıklanan kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.

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LYS sonuçları

2017 LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) LYS tercih sonuçlarını adayların ne zaman erişimine açacağını bildirdi

KPSS sonuçları

KPSS Alan bilgisi test sonuçları erişime açıldı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı

ÖSYM

ÖSYM LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu

2017-ÖSYS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden 8 Ağustos salı günü erişime açılacak