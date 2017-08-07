Üniversite kayıt işlemleri hangi tarihler arasında yapılacak

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre LYS tercih sonuçları yarın açıklanacak

LYS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

EK YERLEŞME BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak kayıt işlemlerinde, kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar açıklanacak. Açıklanan kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.