2017 LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) LYS tercih sonuçlarını adayların ne zaman erişimine açacağını bildirdi

Geçtiğimiz Haziran ayının 10-11 ve 17-18'inde yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. Tercihler ardından sonuçlara odaklanan adaylar, ÖSYM yetkililerine sosyal medya hesaplarından ulaşmaya çalışmış, ‘LYS tercih sonuçları açıklansın’ etiketiyle bir kampanya başlatmışlardı. Yapılan kampanya sonrasında ÖSYM’den açıklama geldi.

ÖSYM’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacağı bildirildi.