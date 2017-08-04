ÖSYM LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu

2017-ÖSYS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden 8 Ağustos salı günü erişime açılacak
ÖSYM, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını bildirdi.
ÖSYM, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını bildirdi.
ÖSYM'nin henüz LYS yerleştirme sonuçlarını erişime açmaması adayların tepkisine neden oldu
YGS ve LYS'ye giren ve ardından tercih yapan üniversite adayları ÖSYM tarafından açıklanacak tercih sonuçlarını merakla bekliyor
Üniversite adayları için tercih süresi bugün saat 23:59 itibariyle sona erecek