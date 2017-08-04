Ana Sayfa | EĞİTİM 04/08/2017 17:49

ÖSYM LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu

ÖSYM

2017-ÖSYS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden 8 Ağustos salı günü erişime açılacak

ÖSYM, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını bildirdi.

 
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lys sonuçları

Tepkiler çığ gibi büyüyor LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

ÖSYM'nin henüz LYS yerleştirme sonuçlarını erişime açmaması adayların tepkisine neden oldu

ösym

Üniversite adayları heyecanla bekliyor LYS tercih sonuçları açıklandı mı

YGS ve LYS'ye giren ve ardından tercih yapan üniversite adayları ÖSYM tarafından açıklanacak tercih sonuçlarını merakla bekliyor

ÖSYM

Üniversite adayları dikkat, tercih işlemleri bitiyor

Üniversite adayları için tercih süresi bugün saat 23:59 itibariyle sona erecek