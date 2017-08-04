Tepkiler çığ gibi büyüyor LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

ÖSYM'nin henüz LYS yerleştirme sonuçlarını erişime açmaması adayların tepkisine neden oldu

29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin sonuçları henüz açıklanmadı. Bu yıl 18-26 Temmuz tarihlerinde alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının bu hafta içinde öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Kayıtlarda iki tarih geçerli: İnternet üzerinden ve üniversite tarafından yapılacak. İnternet üzerinden başvuruları 11-16 Ağustos tarihleri arasından e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversiteler üzerinden kayıtlar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

SOSYAL MEDYADAN ÖSYM'YE YÖNELİK TEPKİLER

Gizem‏ @Gizeeemergen

İnan kalmadı solumda dermanım... #ösym

Doğukan Kızılkuş‏ @dogukankzlks

İyi bişey mi bu kadar gencin senden nefret etmesi #ösym

YAŞAR‏ @yasarzngn

#LYSTercihleriAçıklansın ÖSYM ile tanışana kadar hayatım daha bi düzenliydi

Sabiş